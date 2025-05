22-годишен поляк е арестуван след брутално нападение с брадва, при което беше убит един човек, а друг беше ранен в кампуса на Варшавския университет.

Телевизия Polsat съобщи, че е намерена отрязаната глава на жена. Престъплението е извършено в късните часове на 7 май на територията на учебното заведение, разположено на улица „Краковске Предмиеше“.

🚨BREAKING: Polish media: One dead, two injured in axe attack at University of Warsaw campus; suspect in custody.



The suspect was a polish citizen.



Reports suggest a woman’s head was decapitated during the brutal attack. pic.twitter.com/MdQsTJ4IiZ