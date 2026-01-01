Младият нападател, който уби шестима души в центъра на Краков в събота при безпрецедентната за Полша масова стрелба, е починал в болницата, съобщи полската полиция, цитирана от световните агенции.

Кървава атака в сърцето на Краков: Безразборна стрелба с жертви и ранени (СНИМКИ/ВИДЕО)

„Съобщаваме, че виновникът за трагичните събития е починал днес рано сутринта в болницата“, пише в публикация в профила на правоохранителните органи в социалната мрежа Екс.

При нападението бяха убити шестима души и ранени 15 души. Нападателят беше прострелян по време на конфронтация с полицията. В престрелката пострадаха двама полицаи, които бяха в кома, от която вчера са излезли.

Откриха телата на родителите и сестрата на заподозрени за стрелбата в Краков

Полицейските служители бяха идентифицирани като старши полицаи Якуб Кулик и Артур Морански и наречени от премиера Доналд Туск герои.