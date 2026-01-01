Катастрофа затвори път III-305 край село Ясен в Плевенско, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението се регулира от патрулни автомобили на МВР. Въведени са обходни маршрути: в посока Ясен през селата Крушовица - Градина - Търнене – Ясен; в посока София - през път I-3 Бяла - Ботевград.

Фатален удар в мантинела и дървета на пътя между Самоков и Боровец, загина жена

Говорителят на Областна дирекция на МВР – Плевен Мариана Цветкова съобщи, че няма информация за загинали.

Преди ден в плевенското село Гривица четиригодишно дете загина, блъснато от автомобил.

По информация на NOVA пътнически автобус е блъснал внезапно излязъл на платното кон.

При сблъсъка са пострадали двама души, които са откарани с линейки към болнично заведение. Все още няма информация за нанесените им травми. По превозното средство има щети, включително напълно счупено предно стъкло.