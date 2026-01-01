В България 45,2% от участниците в международно проучване не могат да назоват нито един симптом на рак на белия дроб. Това е вторият най-висок дял сред 32 държави и територии, обхванати от международното проучване на Глобалната коалиция за борба с рака на белия дроб GLCC за 2026 г., съобщават от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ). Сред назованите симптоми от анкетираните в България преобладават продължителната кашлица, задухът и храчката кръв. По-слабо разпознати са повтарящите се гръдни инфекции, постоянната умора и загубата на апетит.

Проучването за рака на белия дроб е направено от Censuswide по поръчка на GLCC в периода 17 до 24 март 2026 г. сред пълнолетни в 32 държави и територии. Българската извадка включва 1000 души. Данните са претеглени по възраст, пол и регион според доклада.

Според данните 41% от участници в допитване в България заявяват, че изпитват по-малко съчувствие към хората с рак на белия дроб, отколкото към пациентите с други онкологични заболявания. По-малко съчувствие заявяват 46,6% от мъжете и 35,8% от жените. Най-висок е делът (47,4%) сред хората на възраст от 25 до 34 г. Сред участниците от 35 до 44 г. делът е 44,7%, а сред тези от 18 до 24 г. - 43,5%. По-ниски стойности са отчетени при хората от 45 до 54 г. с 33,1% и при участниците на 55 и повече години с 35,8%.

„Тези резултати показват, че младата възраст не означава непременно по-приемащо отношение към хората с рак на белия дроб. Личният опит с тютюнопушенето също не е гаранция за повече съчувствие. Подобна нагласа заявяват 41,5% от настоящите и бившите пушачи спрямо 37,6% от хората, които никога не са пушили“, коментират от АПОЗ.

Според резултатите 88,7% от анкетираните в България подкрепят национална програма за скрининг за рак на белия дроб, която да подпомага ранното диагностициране. Национален скрининг подкрепят 89,4% от настоящите и бившите пушачи и 85% от хората, които никога не са пушили. Подкрепата е висока във всички възрастови групи. Тя е 84,8% сред участниците от 18 до 24 г., 87,7% сред тези от 25 до 34 г. и 87,6% сред хората от 35 до 44 г. При участниците от 45 до 54 г. достига 89,1%, а при хората на 55 и повече години е най-висока с 93,7%.

„Тези данни показват широка обществена подкрепа за организираното ранно откриване. Те не измерват намерението на отделния човек да участва в скрининг“, заявяват от АПОЗ.