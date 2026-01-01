Русия и Украйна продължиха да си разменят удари с дронове в навечерието на двудневните преговори, които започват утре в Абу Даби с посредничеството на САЩ. Целта на срещата в столицата на Обединените арабски емирства е да бъде сложен край на войната.

Ранени в Кременчук, спирания на тока в Одеса

Четирима души са ранени в украинския град Кременчук при руска атака с дронове, съобщи ръководителят на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич, цитиран от Укринформ. По думите му при нападението вчера са поразени жилищна сграда и хотел. Шестнайсетгодишно момче е тежко ранено.

В Одеса има спирания на тока, след като руски дронове са ударили енергийни съоръжения, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Кипер, цитиран от ДПА. С наближаването на зимата енергийната инфраструктура е сред основните мишени на руските атаки. Нови прекъсвания на тока има в шест украински области, като най-тежко е положението в Днепропетровска област. Днес в част от страната ще има и планирани спирания на тока, съобщи операторът „Укренерго“.

Украйна и Русия с нова размяна на удари преди „руския Давос“ (ВИДЕО)

Над 100 дрона над Ленинградска област

От руска страна губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че през нощта над региона са унищожени 113 украински дрона. Отломки от безпилотен апарат са паднали в апартамент в град Кириши, на около 115 километра югоизточно от Санкт Петербург. Няма пострадали.

В Ленинградска област, която се намира на около 1000 километра от Украйна, има съоръжения за износ на зърно и петрол през Балтийско море, както и голяма петролна рафинерия, отбелязва Ройтерс. Регионът и преди е бил мишена на атаки с дронове.

Мъж, ранен при украинска атака с дронове в Белгородска област на 31 октомври, е починал в болница, съобщи ТАСС. Според руските власти две жени са ранени при отделни нападения с дронове снощи – в Брянска област и в Покровск. Русия твърди, че е превзела украинския град в Донецка област, който нарича Красноармейск.