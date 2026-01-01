Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че ще предложи утре Илзе Айгнер, председател на баварския парламент, за кандидат за президент на Германия, съобщи ДПА.

Ангела Меркел ще участва в изборите за германски президент

Мерц ще направи това предложение пред ръководството на своята партия Християндемократически съюз.

Канцлерът Мерц търси доверие за нов мандат в ХДС

Неотдавна бившата германска канцлерка, която ще участва в процедурата по избор на нов държавен глава на Германия, заяви, че е време страната да има първа жена президент.