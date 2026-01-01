Пътен инцидент е станал на главния път София - Варна в района на разклона за Тетевен. В катастрофата са участвали три превозни средства – камион, автобус, който се е движел по редовната линия Добрич - Варна - София, и лек автомобил, съобщава NOVA.

По предварителни данни инцидентът е възникнал след челен удар между камиона и леката кола. Вследствие на внезапния сблъсък движещият се след тях автобус не е успял да спре и е ударил лекия автомобил от задната страна.

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Към момента няма данни за пострадали пътници нито от автобуса, нито от другите превозни средства. Нанесени са само материални щети.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които регулират трафика и помагат за избягване на по-сериозни задръствания. Движението в участъка е временно затруднено и се осъществява с повишено внимание.