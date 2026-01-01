Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще посети област Пазарджик в понеделник, 9 ноември.

От 10:30 часа министърът, заедно с кмета на община Пещера Йордан Младенов и областния управител Борислав Богословов, ще направи първа копка за реконструкцията на довеждащ водопровод в град Пещера. Проектът се финансира по инвестиционната програма за общински обекти с над 1,8 млн. евро.

От 14:00 часа в Областна администрация – Пазарджик министър Шишков ще проведе среща с областния управител Борислав Богословов, кметове и народни представители от региона в рамките на инициативата „Регионите говорят“. Около 15:30 часа е предвиден брифинг за медиите.

В срещата ще участват също изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Венелин Шъков и инж. Венцислав Ангелов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.