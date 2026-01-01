Министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис присъства на тържествена доксология в митрополитската църква "Светите архангели Михаил и Гавраил", покровители на Серес, по повод официалното предаване на църквата на върнатите от България реликви, съобщава АНА-МПА.

Коментирайки връщането на реликвите в Серес, Мицотакис го определи като "осезаем резултат от многобройните възможности, с които разполага нашата културна дипломация, в съчетание с патриотична политика, която доказва и заявява, че Гърция е силна, че нейният авторитет е висок, а репутацията ѝ – солидна, че гласът ѝ се чува ясно и че затова тя не се страхува да отстоява претенциите си и в крайна сметка да получи справедливост. Справедливост означава когато историческата памет се връща на естественото си място".

Той заяви, че реликвите са безценни от историческа, художествена и религиозна гледна точка.

Премиерът добави, че това събитие доказва, че този канал за комуникация остава активен, като отваря пътя към документирането и връщането на всички съкровища, които все още се намират в България. "Това е може би най-добрият отговор на онези, които побързаха да изразят недоволство от това развитие", отбеляза той.

Митрополит Теологос от Серес и Нигрита посрещна премиера и министъра на културата Лина Мендони, на които благодари за връщането на реликвите. Той подчерта, че откраднатите съкровища са аналог на така наречените "мрамори на Елгин" за областта Македония и Тракия, и отбеляза, че макар върнатите реликви да са малко на брой, "тяхната стойност и значение са огромни". Той изрази и дълбокото желание на жителите на Серес всички откраднати реликви да бъдат върнати. "Сега знаем пътя и средствата", каза той.

Представителят на йерусалимския патриарх Теофил - Нектарий също похвали усилията на гръцкото правителство и личния принос на министър-председателя за връщането на реликвите.

След доксологията министър-председателят се включи в шествие с иконата на архангелите Михаил и Гавраил и с реликвите. Шествието спря пред сградата, в която се съхраняват реликвите, и върнатите предмети бяха поставени в специално изработена стъклена витрина.

Църковните ценности бяха предадени на Гърция по силата на меморандум за разбирателство, подписан между министрите на културата на двете страни на 29 септември тази година. В рамките на същото споразумение Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил, открити през 1965 г. в базиликата „Свети Ахил“, както и други човешки останки и антропологичен материал, намерени в четири саркофага в храма. Размяната бе осъществена на официална церемония в Солун на 3 октомври в присъствието на министър-председателите на двете страни.