Протест срещу насилието над животни ще се проведе тази вечер от 18:00 ч. пред Военномедицинската академия (ВМА) в София. Организатор е сдружение „Мечо и приятели“, което настоява за справедливост по случаите със загиналите кучета Мая и Кнопа.

Поводът е годишнината от смъртта на Мая. Кучето беше прегазено с автомобил на 9 ноември 2025 г. в столичния квартал „Разсадника“. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност за случая лекаря Ненад Цоневски. Той е обвинен в умишлена жестокост към гръбначно животно.

Случаят „Кнопа“ обедини стотици на протест срещу жестокостта към животните (СНИМКИ)

Протестът е и реакция на смъртта на кучето Кнопа в квартал „Кръстова вада“ на 1 ноември тази година. Според прокуратурата Йордан Атанасов е ритнал силно йоркширския териер и животното е починало. Той е обвинен в особена жестокост към животно, довела до смъртта му. На 4 ноември Софийският районен съд остави Атанасов в ареста.

Организаторите призовават гражданските организации да се обединят срещу насилието над животни.