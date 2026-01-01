Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще стане 374,62 евро от 1 юли 2027 г. Това предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година, който ще бъде обсъден днес от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

Сега минималната пенсия е 347,51 евро. Пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило, като увеличението е разчетено между 7 и 8%.

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Разходите на ДОО през 2027 г. ще надхвърлят 16 млрд. евро, от които над 14,6 млрд. евро за пенсии. Повече от 6,7 млрд. евро от парите за пенсии ще дойдат като трансфер от държавния бюджет.

От 1 януари 2027 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се ще бъде 660 евро, колкото е и новата минимална заплата. Максималният осигурителен доход се вдига от 2300 на 2400 евро.

Обезщетението за отглеждане на дете през втората година се увеличава на 450 евро месечно. Майките, които се върнат на работа през втората година, ще получават 75% от обезщетението вместо досегашните 50%.

Минималното дневно обезщетение за безработица ще бъде 13 евро, а максималното 60,76 евро.

Параметрите тепърва ще бъдат разглеждани в рамките на бюджетната процедура.