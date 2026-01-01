Реплика на едно от най-великолепните съкровища на тракийското изкуство ще бъде представена в Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ в Смолян.

Изложбата „Панагюрското златно съкровище гостува в планината на Орфей“ ще бъде открита на 11 ноември - сряда, от 15:00 часа в изложбената зала на музея.

Посетителите ще могат да се докоснат до майсторството на древните златари чрез реплика на прочутото съкровище, състоящо се от девет уникални по форма златни съда, съобщиха от културната институция.

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Панагюрското златно съкровище датира от края на IV - началото на III век преди Христа. Съдовете са изработени от чисто злато с проба 23 карата, а общото им тегло достига 6,164 килограма.

Експонатите са собственост на Исторически музей-Панагюрище. Гостуването на златната колекция е поредната възможност, която РИМ „Стою Шишков“ предоставя на посетителите да се запознаят с богатото наследство на древните цивилизации.

Преди това музеят е представял реплики на Вълчитрънското златно съкровище и на съкровището от Варненския халколитен некропол.