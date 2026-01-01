Пътнически влак дерайлира днес в египетския град Гиза, при което загинаха седем души, а 125 души бяха ранени, предаде ДПА.

Няколко вагона са излезли от релсите, след като предната част на влака се е блъснала в задната част на друг влак, поясниха египетските държавни железници. Трагедията се е разиграла по линията между Кайро и Асуан. На мястото са пристигнали спешни екипи с кранове.

Пътнически влак дерайлира край Барселона - машинистът загина, има около 20 ранени

Железопътният трафик по линията е бил преустановен.

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси изрази съболезнования на близките на загиналите и съпричастие с ранените в катастрофата.

Разследват се причините за катастрофата.

Черна статистика: железопътните катастрофи в Европа от 2020 г. насам

От началото на века в Египет имаше няколко тежки железопътни катастрофи. Най-тежката от тях беше през 2002 г., когато пътнически влак се подпали и загинаха 361 души.