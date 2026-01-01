Пътнически влак дерайлира, след като подпорна стена падна върху релсите заради проливен дъжд край испанския град Барселона, при което загина машинистът на влака и около 20 души бяха ранени, предаде Ройтерс, като се позова на регионалното правителство на Каталуния и на няколко местни медии.

В неделя при влакова катастрофа в испанската автономна област Андалусия загинаха десетки хора. Обявен бе тридневен национален траур.

Двадесет линейки пристигнаха на мястото на произшествието в покрайнините на Барселона, пристигнаха и пожарникари.