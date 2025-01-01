Папа Лъв XIV проведе първата си среща с палестинския президент Махмуд Абас, на която според Ватикана са обсъдили спешната необходимост да се помогне на цивилното население в Газа.

Визитата се осъществява почти месец след като крехкото примирие между "Хамас" и Израел влезе в сила.

Абас е дългогодишен лидер на Палестинската автономия, която упражнява ограничен контрол над части от Западния бряг. Неговото движение "Фатах" е съперник на "Хамас", която пое контрола над Газа през 2007 г., предаде АФП.

Абас и папата разговаряха по телефона през юли, но днес (6 ноември) се състоя първата им лична среща, откакто Лъв XIV пое ръководството на католическата общност през май.

„По време на сърдечните разговори бе признато, че има спешна нужда от оказване на помощ на цивилното население в Газа и от прекратяване на конфликта чрез търсене на двудържавно решение“, се казва в изявление на Ватикана.

В съобщението се отбелязва, че срещата се състоя 10 години след като Светият престол официално призна държавата Палестина чрез споразумение, подписано през 2015 г.

Абас се срещна няколко пъти с предшественика на Лъв XIV, папа Франциск, който почина през април.

В последните месеци от своя понтификат Франциск засили реториката си срещу израелското нападение над Газа.

Лъв XIV изрази солидарността си с Газа и осъди принудителното изселване на палестинците, но заяви, че Светият престол не може да опише случващото се като „геноцид“.

На 5 ноември следобед Абас положи цветя на гроба на Франциск в римската базилика „Санта Мария Маджоре“.

„Не мога да забравя това, което той направи за Палестина и палестинския народ“, каза Абас.

През 2014 г. тогавашният израелски президент Шимон Перес и Абас се присъединиха към молитва за мир с папа Франциск във Ватикана, засаждайки заедно маслиново дърво.

На 7 ноември Абас ще се срещне с италианския министър-председател Джорджа Мелони.