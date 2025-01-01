От днес в Гърция започва изплащането на помощи за 2,4 млн. граждани на обща стойност около 600 млн. евро, предаде Kathimerini.

Ще бъде изплатена регулярна помощ от 250 евро на повече от 1,4 млн. пенсионери, неосигурени възрастни хора и получатели на помощи за инвалидност. Сумата се удвоява автоматично до 500 евро за двойки, които отговарят на критериите.

Помощта се отнася за лица над 65-годишна възраст с годишен доход до 14 000 евро за неженени/вдовци или до 26 000 евро за женени и с недвижимо имущество на стойност до 200 000 евро или 300 000 евро съответно. Възрастовото ограничение не важи за пенсионерите с увреждания.

На 28 ноември около 1 млн. домакинства ще получат възстановяване на един наем за 2024 г. Сумата достига 800 евро и се увеличева с 50 евро за всяко дете. Възстановяването се отнася за наем на основно или студентско жилище и представлява постоянна правителствена политика, която ще се изплаща всеки ноември без подаване на заявление, при условие че са изпълнени доходните и имуществените критерии.

Тези интервенции са част от големия пакет от мерки на стойност 2,5 млрд. евро, който ще бъде разгърнат през следващите месеци и ще облагодетелства над 5 млн. граждани. Пакетът включва мерки, които укрепват разполагаемия доход, като намаляване на тежестите върху наетия труд, нови увеличения на заплатите и пенсиите, постепенно премахване на личната разлика между старата и новата пенсия, увеличения на заплатите в някои държавни сектори, както и новата рамка за помощи за домакинства и уязвими групи.

С пенсиите за януари около 2,5 млн. пенсионери ще получат допълнителни увеличения, а тези, които все още запазват лична разлика, ще получат за първи път от години увеличение, равно на 50% от увеличението, което ще видят онези без лична разлика.

„Хиляди наши съграждани ще видят помощ от 250 евро в сметките си, която ще подкрепи пряко над 1,4 млн. пенсионери, възрастни хора и лица с увреждания“, посочва в свое изявление министърът на националната икономика и финансите Кириакос Пиеракакис. Той подчертава, че „това е интервенция, която признава реалните им нужди и отразява нашия ангажимент да бъдем до тях по съществен начин“.

В изявлението си г-н Пиеракакис посочва още, че „няколко дни по-късно възстановяването на наема за един милион домакинства ще предложи значително облекчение на онези, които са притиснати от високите разходи за жилище. Тези помощи не са изолирани действия. Те са част от по-голям план на стойност 2,5 млрд. евро, който гражданите ще усетят през следващите месеци: намаляване на тежестите върху наетия труд, увеличения на заплатите и пенсиите, интервенции за дохода на милиони хора“.