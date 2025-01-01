Актрисата Даян Кийтън е починала на 79-годишна възраст, съобщи USA Today, позовавайки се на списание People. Холивудската звезда е издъхнала в Калифорния. Говорител на семейството ѝ потвърди слуховете за кончината, но отказа да предостави повече подробности.

Носителката на „Оскар“ добива широка популярност през 70-те години с ролята на Кей Адамс-Корлеоне в „Кръстникът“.

Престижната ѝ кариера продължава с филми като „Клуб „Първа съпруга“, „Невъзможно твой“ и „Ани Хол“, който ѝ спечелва награда „Оскар“ в категорията за най-добра актриса.

The Godfather, Annie Hall, Something’s Gotta Give, Manhattan, Father of the Bride, The First Wives Club…



Hoy se perdió una leyenda del cine. Diane Keaton, descansa en paz pic.twitter.com/ec6cD6Q6Uz — Miguel Araiza (@miguelaraizac) October 11, 2025

Кийтън е родена в Лос Анджелис през 1946 г. като Даян Хол и е най-голямата от четири деца. Баща ѝ е строителен инженер, а майка ѝ – домакиня. В гимназията тя участва в театрални постановки. Записва актьорско майсторство, след като се дипломира през 1964 г. Скоро обаче прекъсва и се мести в Ню Йорк, за да опита да пробие в театъра. Приема бащиното име на майка си – Кийтън, тъй като вече имало актриса на име Даян Хол.

Холивудската звезда има две деца - дъщеря на име Декстър и син на име Дюк, които осиновява през 1996 г. и 2001 г.