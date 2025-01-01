Актрисата Даян Кийтън е починала на 79-годишна възраст, съобщи USA Today, позовавайки се на списание People. Холивудската звезда е издъхнала в Калифорния. Говорител на семейството ѝ потвърди слуховете за кончината, но отказа да предостави повече подробности.
Носителката на „Оскар“ добива широка популярност през 70-те години с ролята на Кей Адамс-Корлеоне в „Кръстникът“.
Престижната ѝ кариера продължава с филми като „Клуб „Първа съпруга“, „Невъзможно твой“ и „Ани Хол“, който ѝ спечелва награда „Оскар“ в категорията за най-добра актриса.
The Godfather, Annie Hall, Something’s Gotta Give, Manhattan, Father of the Bride, The First Wives Club…— Miguel Araiza (@miguelaraizac) October 11, 2025
Hoy se perdió una leyenda del cine. Diane Keaton, descansa en paz pic.twitter.com/ec6cD6Q6Uz
Кийтън е родена в Лос Анджелис през 1946 г. като Даян Хол и е най-голямата от четири деца. Баща ѝ е строителен инженер, а майка ѝ – домакиня. В гимназията тя участва в театрални постановки. Записва актьорско майсторство, след като се дипломира през 1964 г. Скоро обаче прекъсва и се мести в Ню Йорк, за да опита да пробие в театъра. Приема бащиното име на майка си – Кийтън, тъй като вече имало актриса на име Даян Хол.
Холивудската звезда има две деца - дъщеря на име Декстър и син на име Дюк, които осиновява през 1996 г. и 2001 г.