Американски учител беше освободен от руския затвор във вторник. Тръмп проведе среща в Белия дом с освободения от Москва учител Марк Фогел, който пристигна на родна земя с полет от Русия.

Тръмп нарече освобождаването на Фогъл справедлива сделка и отбеляза, че руският държавен глава Владимир Путин е получил много малко в замяна, предаде Ройтерс.

