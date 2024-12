Индиецът Гукеш Домараджу стана най-младият световен шампион по шахмат при мъжете, съобщи БНТ.

Едва на 18 години Гукеш достигна до световния връх, след като победи със 7,5:6,5 точки китаеца Дин Лижън в мач за световната титла по шахмат в Сингапур. По този начин той подобри с четири години стария рекорд за най-млад световен шампион, който се държеше от норвежеца Магнус Карлсен и руснака Гари Каспаров, които взеха титлата на по 22 години.

