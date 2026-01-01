Българо-украинската художничка Йона Тукусер е била нападната в църквата „Свети Игнаций Лойола“ в Рим. Унищожена е и една от творбите ѝ - "Книга на мира".

Нападението е станало преди 20 дни, предаде Corriere della Sera. Две жени започнали да късат страници от произведението и нападнали художничката, когато тя се опитала да го защити. „Най-много ме порази безразличието: виках за помощ, а никой не се намеси“.

Антивоенната книга била разкъсана на парчета, а художничката била удряна с шамари, ритници и юмруци. Книгата, върху която много хора са написали послания за мир и призиви за прекратяване на въоръжените конфликти, е била сред различните произведения в изложбата „Покаяние и надежда“.

С множество синини и силни болки в корема, Тукусер е прекарала ден в спешното отделение на местна болница.

„Това не беше само атака срещу моето здраве и живота ми, а срещу произведение на изкуството и срещу универсални послания и молитви за мир, изразени от хора от целия свят. Това е атака срещу един граждански и международен жест, който насърчава диалога и мира в контекста на война“, споделя тя.

„Физически все още чувствам болка в корема и следващата седмица ще трябва да ми направят компютърна томография. Надявам се тялото ми скоро да се възстанови. Но най-много боли травмата от нападението и най-вече реакцията на присъстващите хора. Те бяха посетители на изложбата ми и вярващи, които се молеха пред иконата на Богородица. Докато ме удряха и аз крещях „Помощ! Помощ!“, никой не се намеси. Всички само гледаха. Това е най-дълбоката рана: човешкото безразличие - да наблюдаваш, без да действаш. Това е реалност, която ме засегна повече от самото насилие. Това е въпрос, който трябва да вълнува всички ни - каква отговорност носим, когато сме свидетели на зло?“, казва тя.