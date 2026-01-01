Ден след Бабинден жителите в русенското село Черешово отбелязаха уникалния за България празник Дядовден.

Най-малкото населено място на община Сливо поле - едва с малко над 80 жители, събра десетки желаещи от целия регион да се включат в честването, което води началото си отпреди 69 години. На обичая присъства и областният управител Драгомир Драганов.

БТА

Той посочи, че българските традиции оцеляват само когато се живеят - в дома, в празника, в уважението към възрастните и в грижата към младите. „В този свят българските традиции не са украшение, а преди всичко са защита срещу обезличаването.

Българските традиции не са минало, те показват характера и гръбнака на нашата нация“, коментира Драганов. По неговите думи народ без традиции не е свободен народ, а се превръща в тълпа, съобщиха от Областна администрация-Русе.

БТА

Празникът, който е свързан с наричания за здраве и плодородие, по традиция започна с избор на „Дядо“. Тази година за трети път титлата бе присъдена на 68-годишния Валентин Петров.

Дядовден е – най-необичайният български празник, който се празнува само в едно село

Валентин Петров е кореняк от село Черешово и може да се похвали с двама внука и една внучка. Преди е работил в Русе, но откакто се е пенсионирал се е завърнал отново да живее в родното си място.

В момента той се занимава предимно със зеленчукопроизводство, като обработва 3 дка двор в близост до къщата си. Валентин Петров посрещна всички в дома си с подобаваща почерпка, за която бяха помогнали цялото семейство.

„Всички да са здрави, като има здраве всичко друго се нарежда“, пожелава на всички дядо Валентин. „Не се срамувайте от простото, от българското, от онова, което ви е направило хора. Пазете рода, езика и земята си. Когато стане трудно - не се огъвайте.

По-добре с превит гръб, отколкото с превита съвест“, каза още дядо Валентин. От неговата къща шествието се отправи към селската чешма, но този път заради поледицата той не се качи както традицията повелява на каручка, а на високопроходим джип. Оказа се, че заради лютата зима магарето не успя да изкачи баира, на който се намира къщата на дядо Валентин.

Не липсваха и закачливи транспаранти с надписи - „Това, което дядо знае, баба не знае“, „След Бабинден - Днес е моят ден!“, „Вечна дружба с дядо“, както и „Старият котарак млади мишлета лови“.

БТА

Вдигнат на ръце, Валентин Петров, беше занесен до коритото на селската чешма, за да бъде ритуално „окъпан“ за здраве от кмета на община Сливо поле Валентин Атанасов и областния управител Драгомир Драганов, които го изненадаха със специални подаръци. След това шествието пое към централния площад, където „дядото“ беше посрещнат с хляб и сол, а всички се хванаха на дълго хоро.

„Много се радвам, че в Черешово населението с радост посреща този празник“, заяви кметът на Сливо поле Валентин Атанасов. „Дядовден ни изправя лице в лице с истината, която често избягваме.

Дядото в българския дом не е сантиментален спомен - той е мерило. Той е онзи, който знае цената на хляба, защото го е изкарвал с труд, както и цената на дадената дума, защото винаги я е спазвал“, каза кметът Валентин Атанасов.

Той посочи обаче, че днес все по-рядко слушаме дедите си, защото е по-удобно да ги обявим за „остарели“, отколкото да признаем, че техните уроци ни задължават. „Продължаването на традициите изисква отговорност, характер и памет“, допълни Атанасов.

Той бе категоричен, че активната политика в сферата на културата на Общината ще продължи. От своя страна Драганов изказа специална благодарност на кмета Атанасов и на кметския наместник Сидер Златев, че правят всичко по силите си за развитието на културния живот „Дядовден е повече от празник.

БТА

Той е поклон пред мъжете с напукани ръце и топли очи, които ни учеха какво е чест, как се носи отговорност и как се обича родът. Дядото в българската традиция е стожер – разказвач на истории, пазител на паметта, морален компас за младите. В неговите думи има простота, но и дълбока истина, в мълчанието му – опит, който трудно се учи от книгите“, обясни Сидер Златев.

Всички присъстващи имаха възможността да разгледат семейният музей на дядо Валентин, където беше представено родословното дърво на семейството му. Основен организатор на празника е Народно читалище „Христо Ботев 1926“, като събитието се реализира с пълното съдействие на Община Сливо поле и кметството в Черешово.

Празникът продължи с почерпка, а за такива случаи черешовчани си имат скоропоговорка - „Сухо шише се суши на шосе“. В края на празненството, който я изрече последователно три пъти без да сгреши, означава, че не е достатъчно почерпен и трябва да се върне обратно в ресторанта.

БТА

Празникът е измислен през 1957 година от Дамян Хаджийски и Милчо Стефанов, докато се оплаквали в местната кръчма как жените се забавляват на Бабинден и ги пренебрегват.

Идеята е била в тържествата да не се допуска участието на жени, но в крайна сметка в днешно време мъжете разрешили на жените да се включват.