Най-малко 19 ранени при експлозии в чешки завод (СНИМКИ)
в 17:18
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/ Thinkstock/Getty Images
Най-малко 19 души бяха ранени при поредица от експлозии, последвани от пожар, в завод в Чехия, в който се ликвидират остарели боеприпаси, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.
Инцидентът се дължи на злополука. Той е станал близо до град Поличка, Централна Чехия.
"Около обяд е избухнал експлозив в завода Поличке Строирни. Трима тежко ранени бяха закарани с хеликоптер в болница", съобщиха местните власти, като уточниха, че пострадалите са с изгаряния от висока степен.При експлозиите са били ранени общо най-малко 19 души, в това число четирима пожарникари.Първата експлозия е станала около 11 ч. (12 ч. българско време) и около 20 минути по-късно е била последвана от няколко други. Положението е било стабилизирано около 14 ч., съобщи противопожарната служба. Тя уточни, че засегнатата сграда е изолирана от останалата част от завода.
Инцидентът се дължи на злополука. Той е станал близо до град Поличка, Централна Чехия.
"Около обяд е избухнал експлозив в завода Поличке Строирни. Трима тежко ранени бяха закарани с хеликоптер в болница", съобщиха местните власти, като уточниха, че пострадалите са с изгаряния от висока степен.
Situace po výbuchu v #Polička už je stabilní. Zraněno 19 lidí, místo výbuchu @HZS_Pardubice pozorují jen zdálkyhttps://t.co/FDd5lz0wDR pic.twitter.com/frch2FHDWO— Pardubický deník (@denikpce1) February 23, 2017
V továrně v #Bořín u #Polička došlo k výbuchu munice. #Hasiči museli před šrapnely ustoupithttps://t.co/FDd5lz0wDR— Pardubický deník (@denikpce1) February 23, 2017
Foto: @HZS_Pardubice pic.twitter.com/4asJhqvY9V
#Czechy: eksplozje w fabryce amunicji#Polička— NewsMap.pl (@newsmap_pl) February 23, 2017
https://t.co/BXTbsc7zko pic.twitter.com/9D4OWWPUaB
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БТА