Свят

Най-малко 19 ранени при експлозии в чешки завод (СНИМКИ)

в 17:18
Редактор:
Александра Милева
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/ Thinkstock/Getty Images
Най-малко 19 души бяха ранени при поредица от експлозии, последвани от пожар, в завод в Чехия, в който се ликвидират остарели боеприпаси, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Инцидентът се дължи на злополука. Той е станал близо до град Поличка, Централна Чехия.
"Около обяд е избухнал експлозив в завода Поличке Строирни. Трима тежко ранени бяха закарани с хеликоптер в болница", съобщиха местните власти, като уточниха, че пострадалите са с изгаряния от висока степен.
При експлозиите са били ранени общо най-малко 19 души, в това число четирима пожарникари.
Първата експлозия е станала около 11 ч. (12 ч. българско време) и около 20 минути по-късно е била последвана от няколко други. Положението е било стабилизирано около 14 ч., съобщи противопожарната служба. Тя уточни, че засегнатата сграда е изолирана от останалата част от завода.
 

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БТА
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