Най-малко 19 ранени при експлозии в чешки завод (СНИМКИ)

Situace po výbuchu v #Polička už je stabilní. Zraněno 19 lidí, místo výbuchu @HZS_Pardubice pozorují jen zdálkyhttps://t.co/FDd5lz0wDR pic.twitter.com/frch2FHDWO — Pardubický deník (@denikpce1) February 23, 2017

, последвани от пожар, в завод в Чехия, в който се ликвидират остарели боеприпаси, съобщиха властите, цитирани от Франс прес."Около обяд е избухнал експлозив в завода Поличке Строирни. Трима тежко ранени бяха закарани с хеликоптер в болница", съобщиха местните власти, като уточниха, че пострадалите са с изгаряния от висока степен.. (12 ч. българско време) и около 20 минути по-късно е била последвана от няколко други. Положението е било стабилизирано около 14 ч., съобщи противопожарната служба. Тя уточни, че засегнатата сграда е изолирана от останалата част от завода.