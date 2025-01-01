/ Getty

Мъж е открил стрелба в заведение за храненев украинския град Черкаси, предаде Ukrinform, позовавайки се на съобщение от полицията на Черкаска област.

„Полицията в Черкаси работи на мястото на стрелбата в заведение за хранене в центъра на града. По първоначална информация мъж с огнестрелно оръжие се намира вътре в сградата. Полицаите са евакуирали посетителите и персонала“, се казва в съобщението.

 

 

На мястото са пристигнали следствено-оперативна група, спецчасти и медицински екипи.

Органите на реда призовават гражданите да не се доближават до района на инцидента.

 

 

Очаквайте още подробности!

