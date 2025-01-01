Мъж е открил стрелба в заведение за храненев украинския град Черкаси, предаде Ukrinform, позовавайки се на съобщение от полицията на Черкаска област.
„Полицията в Черкаси работи на мястото на стрелбата в заведение за хранене в центъра на града. По първоначална информация мъж с огнестрелно оръжие се намира вътре в сградата. Полицаите са евакуирали посетителите и персонала“, се казва в съобщението.
In Cherkasy, Ukraine, an unknown armed individual has taken over a McDonald’s: police report.— Russian Market (@runews) August 7, 2025
He is currently barricaded in the restroom and has fired several shots. pic.twitter.com/PzGCU8bTFm
На мястото са пристигнали следствено-оперативна група, спецчасти и медицински екипи.
Органите на реда призовават гражданите да не се доближават до района на инцидента.
In Cherkasy, Ukraine, an unknown armed individual has taken over a McDonald’s: police report.— Russian Market (@runews) August 7, 2025
He is currently barricaded in the restroom and has fired several shots. pic.twitter.com/PzGCU8bTFm
Очаквайте още подробности!