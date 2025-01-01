Министърът на отбраната на Румъния Йонуц Мощяну обяви днес, че подава оставка, предаде агенция Аджерпрес.

"Разговарях с президента, с премиера, с председателя на партията, с част от колегите ми в партия Съюз за спасение на Румъния и им благодаря за подкрепата и доверието", написа в профила си във Фейсбук Йонуц Мощяну и допълни, че предприема този жест от уважение към румънската армия и като знак за отговорност.

Вчера лидерът на най-голямата опозиционна партия Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион поиска спешно оставката на Мощяну с мотив, че е "излъгал в официални документи на румънската държава" относно висшето си образование, съобщи телевизия Диджи 24.

В румънските медии бе разпространена информация за "неясноти" в CV-то на Йонуц Мощяну, включително несъответствие на завършените от него факултети. Той бе цитиран да казва, че става дума за "грешка в бързината".

Мощяну написа във профила си във Фейсбук, че „Румъния и Европа са под обсада от Русия“, поради което румънската национална сигурност трябва да бъде защитена на всяка цена.

“Не искам дискусиите за моето образование и грешките, които съм направил преди много години, да отвличат вниманието на онези, които сега управляват страната, от тяхната трудна мисия“, посочи Мощяну в профила си във Фейсбук.