Мелания Тръмп отново постави съпруга си в неловко положение (ВИДЕО)

Мелания Тръмп в Саудитска Арабия – без шал, но със стил (ВИДЕО)

Първата дама на САЩотновопри пристигането му в Рим.Кадри показватдапри слизането от самолета.на съпруга си иСъщата конфузна ситуация се получи и при пристигането на президентската двойка в Израел. Тогава Мелания също не пожела да хване съпруга си за ръката.В Италия Тръмп ще се срещне с, както и с държавния секретар на Ватикана. След това президентът на САЩ ще посети базиликата Свети Петър и Сикстинската капела. Мелания Тръмп, от своя страна, планира да посети детска болница.