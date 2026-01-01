“Масирана" украинска атака с дронове без извършена тази нощ срещу Москва, като е обстрелвана и петролна рафинерия, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс прес.

Гъст пушек се издига над район „Капотня”, според кмета е ударена московската петролна рафинерия

“Военновъздушните сили продължават да отбиват масирана атака. Няколко дрона успяха да ударят МНПЗ (Московския нефтопреработвателен завод - б.ред.)” - една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в столицата - написа Собянин в приложението Телеграм.

По-късно кметът съобщи, че през нощта руските военновъздушни сили са унищожили около 180 дрона, насочени срещу Москва. Руското Министерство на отбраната уточни, цитирано от агенция Интерфакс, че през нощта са свалени общо 555 украински дрона над различни области на Русия.

Русия атакува Киев с ракети

Във вторник рафинерията в югоизточния район “Капотня” отново беше атакувана при масирано украинско нападение с дронове.

В същото време въздушна тревога заради опасност от ракетна атака беше обявена и на територията на Новгородска област. Това е първото подобно предупреждение в този руски район.