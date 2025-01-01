Френският президент Еманюел Макрон заяви, че план между Русия и Украйна за прекратяване на военните действия може да бъде финализиран единствено с участието на Киев и европейските сили.

„В момента няма финализиран план по териториалните въпроси, строго погледнато. Той може да бъде финализиран само от президента (Володимир) Зеленски“, каза Макрон след разговори с украинския лидер в Париж, предаде АФП.

„По въпроса за замразените активи, гаранциите за сигурност, присъединяването към Европейския съюз и европейските санкции – това може да бъде финализирано единствено с европейците на масата“, добави той.

По време на същата пресконференция Зеленски каза, че не е справедливо европейските съюзници да бъдат изключени от преговорите за възстановяването на Украйна.

Той подчерта, че темата за финансирането и реконструкцията трудно може да се обсъжда без участие на европейските партньори, тъй като именно в Европа се намират средствата за това. По думите му подобно развитие е трудно за приемане и не изглежда честно.