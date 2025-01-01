/ БГНЕС

Лодка с китайски туристи се е преобърнала снощи в р. Дунав в Северна Сърбия, съобщи сръбската национална телевизия РТС. Издирват се трима от туристите, според неофициална информация на медията.

Снощи край Бачка Паланка в областта Войводина, Северна Сърбия, лодка се е преобърнала в р. Дунав. Според информацията на борда на лодката е имало 10 китайски граждани, както и един сърбин, който е управлявал лодката.

Повечето от туристите са паднали във водата при преобръщането на лодката.

 

 

Спасители от Сърбия и съседна Хърватия издирват няколко изчезнали след инцидента лица, според неофициална информация трима все още са в неизвестност. На терен са екипи на спешна помощ, полицията и противопожарните служби.

