Лодка с китайски туристи се е преобърнала снощи в р. Дунав в Северна Сърбия, съобщи сръбската национална телевизия РТС. Издирват се трима от туристите, според неофициална информация на медията.
Снощи край Бачка Паланка в областта Войводина, Северна Сърбия, лодка се е преобърнала в р. Дунав. Според информацията на борда на лодката е имало 10 китайски граждани, както и един сърбин, който е управлявал лодката.
Повечето от туристите са паднали във водата при преобръщането на лодката.
Čamac sa 11 državljana Kine, prevrnuo se na Dunavu kod Bačke Palanke. Ima nastradalih.— Aleksandar Marton (@Alex_Marton) October 6, 2025
Спасители от Сърбия и съседна Хърватия издирват няколко изчезнали след инцидента лица, според неофициална информация трима все още са в неизвестност. На терен са екипи на спешна помощ, полицията и противопожарните служби.