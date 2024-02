Говорителят на Кремълобвинив извършването на" срещув град, намиращ се в окупираната източна част на Украйна, предадоха световните агенции.Споредпри нападението са били убити най-малко 28 души, отбелязва Ройтерс.Песков обвини, че "продължава ударите си срещу гражданска инфраструктура"."Броят на жертвите също е доказателство за чудовищността на това нападение", добави той.Действията на руската армия вще продължат, за да попречат да се достигне до нови, подчерта говорителят.В събота руските власти обвиниха Киев в нанасянето на удар срещу пекарна в. За момента украинските власти не са реагирали на тези обвинения, отбелязва Франс прес.Говорителят на Кремъл заяви още, че идеята за създаване на европейски сили за отбрана, но идеята не е нова и дебатът по нея се подновява периодично. Русия следи внимателно тези обсъждания, но за момента европейците се придържат към подходи, базирани на, отбеляза той.

❗️🇷🇺Russian state media reports that the Minister of Emergency Situations of the so-called "LPR" Aleksey Poteleshchenko was killed during an attack by the Armed Forces of 🇺🇦Ukraine on the temporarily occupied Lysychansk



The day before, the Armed Forces of Ukraine struck the… pic.twitter.com/MxyBLE6rqe