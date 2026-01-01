Руският президент Владимир Путин не е получил официална покана от украинския президент Володимир Зеленски да присъства на срещата на Г-7 , заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес, предаде Ройтерс.

„В момента няма официални канали за комуникация между Киев и Москва“, каза Песков и повтори изказването на Путин, че Зеленски би могъл да дойде в Москва за преговори.

В изявлението на Кремъл се допълва, че все още не са определени дати за посещението в Москва на пратеника на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър за мирни преговори по въпроса за Украйна.

Песков намекна пред репортери, че двамата биха могли да отлетят за Москва след подписването на меморандума за прекратяване на военните действия между САЩ и Иран.

Г-7 търси единна позиция за Украйна заедно с Володимир Зеленски (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на Междуправителствената конференция на Европейския съюз, че заедно с американския си колега Доналд Тръмп е предложил на руския лидер Владимир Путин да се срещнат в САЩ, предаде агенция УНИАН.

"Обсъждахме със САЩ и Франция възможност за среща с Русия в кулоарите на форума на Г-7 с участието на всички демократични държави. Путин не желае това", каза украинският лидер.

Той добави, че вчера е обсъдил с Тръмп, че "такава среща може да бъде организирана в САЩ във формат, на който Путин ще бъде значително по-трудно да откаже най-вече на американския президент".