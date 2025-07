Поне 30 души са ранени, след като автомобил се вряза в тълпа от хора в американския квартал Холивуд в Лос Анджелис, съобщи градската противопожарна служба, цитирана от Асошиейтед прес.

Инцидентът е станал пред заведение с изпълнение на музика на живо, разположено в непосредствена близост до булевард "Санта Моника" в източната част на Холивуд.

A vehicle drove into a crowd in Los Angeles, injuring 30 people, including 7 critically Fire officials say a line of people were waiting to enter a nightclub when they were struck by a vehicle that also hit a taco truck and valet stand. https://t.co/G5ILUQ7qr5