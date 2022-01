As Novak Djokovic fights deportation from Australia, he has found support from Serbia's president and some parts of the country's media.



But support for the tennis star is far from universal — in the Balkans and beyond.https://t.co/uv8cXX0MSk — DW News (@dwnews) January 7, 2022

Новак Джокович не получи разрешение да влезе в Австралия

They unleashed a bunch of sheep shaggers in space suits on him. 🤔

"World number one Novak Djokovic, arrived at a hotel in Melbourne to be met by health workers in protective gear" https://t.co/BoofUec8EK pic.twitter.com/KN01PJ2h8x — My name - No Jacubus (@AviationABC) January 7, 2022

Inside Novak Djokovic’s quarantine hotel: Maggots found in meals and disturbing reports regarding treatment of refugees https://t.co/l0N32ziNui pic.twitter.com/hvmy8AgaUD — Independent Sport (@IndoSport) January 7, 2022

Situação atual no Park Hotel, onde está Novak Djokovic. Apoiadores do tenista seguem em frente ao hotel, dividindo espaço com pessoas que pedem atenção aos refugiados detidos no local. pic.twitter.com/jCbaXGbkb3 — A-League Brasil (@ALeagueBR) January 7, 2022

този път в деня на, вкъдето прекара втора нощ след анулирането на визата му. Семейството му в Сърбия организира снощи протест в негова подкрепа, предаде Франс прес.Без да сдържа гнева си,в Белград, катои "", призовавайки синът му да бъде освободен.Десет дни преди началото нав който австралийското правителства настанява незаконно пребиваващи хора.и за освобождаването му отпреди понеделник - датата на ново изслушване пред съдия в Мелбърн., в която се намира тенисист номер едно в света,През декември в нея горя пожар.Нейни обитатели се оплакаха в социалните мрежи, илюстрирайки положението и със снимки, че намират в храната си червеи и мухъл, а през октомври 21 души се заразиха там с COVID-19.