, на който се вижда как мехурчетата излизат на повърхността на Балтийско море над "Северен поток 1" и "Северен поток 2".е причинило смущения на повърхността с диаметър над 1 километър, добавиха те.

The Danish military published footage from the site of the leak on Nord Stream. pic.twitter.com/OgoXeWPDSF