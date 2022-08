New York: Author Salman Rushdie has been stabbed on stage. Recently there was a fatwa against him for his book Satanic Verses. 🤲🏻 pic.twitter.com/mnp3uw3HXE — Facts (@BefittingFacts) August 12, 2022

, заради чиито текстове той стана обект на, които го принудиха да се укрие, бешев западната част на щата Ню Йорк.По първоначална информация, докато водещият е. Световните агенции разпространиха снимка на Рушди, облян в кръв на земята, и заобиколен от полицаи. Информацията за намушкването с нож все още не е официално потвърдена от властите, но по свидетелски показания нападателят еписателя.75-годишният Рушди от години получава смъртни заплахи заради творбата си.Книгата на родения в Индия писател "Сатанински строфи" е забранена от 1988 г. в Иран, тъй като е смятана за богохулна, припомня АП. Година по-късно основателят на Ислямската република аятолах Рухола Хомейни издаде фетва, осъждаща Салман Рушди на смърт. Иран освен това предложи награда от над 3 милиона долара за онзи, който убие писателя.Рушди, който е роден в Индия в семейството на непрактикуващи мюсюлмани иСлед убийството или опита за убийство на неговите преводачи и издатели, правителството на Великобритания, където е учил и където се е установил, муПрекарва почти десетилетие в укриване, като многократно сменя жилището си и не може да каже на децата си къде живее.в бягство едва в края на 90-те години, след като през 1998 г. Иран заявява, че няма да подкрепи убийството му.Сега той живее в Ню Йорк и е защитник на свободата на словото, като особено остро защитава френското сатирично списание, след като негови служители са застреляни от ислямисти в Париж през 2015 г.Списанието беше публикувало, които предизвикаха яростните реакции на мюсюлманите по света.срещу литературни събития, на които Рушди присъства, а удостояването му с рицарско звание през 2007 г. предизвика протести в Иран и Пакистан, където правителствен министър заяви, че отличието оправдава самоубийствените атентати.на Рушди и вдъхновява мемоарите му "Джоузеф Антон", наречени така по псевдонима му, докато се укрива, и написани в трето лице.е адаптиран за сцената и сребърния екран, а книгите му са преведени на повече от 40 езика.Мястото, на което писателят, е трябвало да произнесе лекция, е известно с летните си литературни семинари и в миналото Рушди е чел лекции на няколко пъти там, допълва АП.Салман Рушди е носител на наградата "Букър" през 1981 г. за книгата си "Среднощни деца". Той е известен и с творбите си "Срам“, „Последният дъх на Мавъра“, „Земята под нейните нозе“, „Ярост“, „Шалимар клоунът“, „Чародейката от Флоренция“. Стилът му съчетава митология и фантазия с реалистични случки и често пъти е дефиниран като магически реализъм, примесен с исторически измислици. В творбите му се откроява и темата за срещите на Изтока и на Запада.