На четири италиански летища бяха въведени ограничения на гориво за полети в момент, в който войната в Близкия изток изложи на риск доставките на петрол и на природен газ от този регион, съобщават АНСА, "РАИ Нюз", "Ти Джи ком 24" и "Скай Ти Джи 24".

Ограниченията касаят летища в Северна Италия, именно Линате в Милано, летищата в Тревизо и във Венеция и летището в Болоня.

Новината беше оповестена в италианските медии, след като компанията Еър Би Пи Италия - един от основните доставчици на самолетно гориво - публикува, известие до авиокомпаниите, в което ги информира, че в идните дни на гореспоменатите четири италиански летища ще има ограничения. Мерките ще бъдат в сила до 9 април, освен ако не се вземе друго решение.

Еър Би Би Италия, която е част от британската компания Би Пи, обясни, че на тези летища приоритет при зареждането с гориво ще бъде даден на медицинските полети, на държавните полети и на полетите с продължителност над три часа. За всички останали полети ще има лимит от 2000 литра на самолет на летищата в Болоня и Венеция и 2500 литра на самолет на летището в Тревизо.

От известието, издадено от Еър Би Пи Италия до авиокомпаниите, става ясно, че най-деликатната ситуация е на летището във Венеция. Това е единственото летище, за което има изрична препоръка към пилотите да зареждат гориво преди пристигане.

Що се отнася до летище Линате в Милано, там има ограничения, но не е посочен конкретен количествен таван.