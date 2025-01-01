Италия планира да построи университет в ивицата Газа в рамките на следвоенното ѝ възстановяване, съобщи днес Министерството на университетите и научните изследвания, цитирано от АНСА.

Сред инициативите, предложени от Министерството на срещата на върха „Италия за Газа“, която се състоя днес в Палацо Киджи в Рим, са въвеждане на курсове за дистанционно обучение към традиционни и онлайн университети и създаване на споделени пространства, където да има осигурен интернет достъп и цифрови инструменти.

Също така се предвижда в Газа да бъде построен университет с подходящи помещения за обучение и научни изследвания.

Специално внимание ще бъде отделено за разработването на проекти за телемедицина и създаването на местни съоръжения за производство и персонализиране на протези, които да се отличават с висока компетентност в ортопедичния и протезния сектор.