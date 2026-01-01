През уикенда Иран изстреля ракети в посока Диего Гарсия - остров, разположен на 4000 километра от Иран. Това повдига въпроси относно обсега на иранското оръжие. Има ли опасност за Европа, пише Deutsche Welle .

В събота Иран изстреля две балистични ракети по съвместна военна база на Великобритания и САЩ на остров Диего Гарсия, съобщи иранската държавна телевизия. По информация на американски високопоставени служители, цитирани от СиЕнЕн и вестник "Уолстрийт Джърнъл", нито един от двата снаряда не е поразил целта - единият се е повредил още по време на полета, а вторият е бил прехванат, написа и германската обществена медия АРД. По-късно представител на британското правителство потвърди пред агенция Франс прес медийните съобщения.

Според анализатори обаче сега Техеран е доказал, че обхватът на иранските оръжия очевидно е значително по-голям, отколкото се смяташе.

Иранските ракети: опасни ли са за Европа?

Остров Диего Гарсия е разположен в архипелага Чагос в Индийския океан - на около 4000 километра разстояние югоизточно от Иран. Досега се смяташе, че ракетите от Иран имат обсег до 2000 километра. Иранската информационна агенция Фарс, близка до Революционната гвардия, дори твърди, че с тези ракети Иран може да достигне и Европа.

Според германския военен експерт Фабиан Хофман атаката срещу остров Диего Гарсия е "ясен сигнал от страна на Иран". В интервю за обществената медия ZDF той каза, че целта е да се покаже на американците и европейците, че страната може да ескалира още повече този конфликт. А също и европейците да бъдат подтикнати да окажат натиск върху САЩ, за да се сложи край на тази война.

Какви са опасностите при по-голям обсег?

Хофман не вижда причина за безпокойство по отношение на обсега на ракетите. "Обсег от около 3000 до 4000 километра не е особено изненадващ", казва той. Фактът, че Техеран разполага с тази технология, е бил "относително ясен" още преди атаката. "Знаем, че Иран е доста добър в производството на балистични ракети", посочва експертът.

Според него скокът от балистична ракета с обсег от 2000 километра до може би 4000 километра "не е чак толкова голям". Иран е работил върху многостепенни ракети в рамките на своята гражданска космическа програма. Според оценката на повечето експерти това е било "по-скоро прикритие за разработването на точно такива балистични ракети с по-голям обсег", казва Хофман пред ZDF.

"Според мен обаче в Европа не бива да реагираме пресилено на тази заплаха", казва още експертът. Ако балистичните ракети наистина имат обсег от 4000 километра, тогава биха могли да достигнат и европейски градове, обяснява тай и добавя, че това не би трябвало да изненада Европа, защото такова развитие е било очаквано и държавите са подготвени.

Иранските ракети са "доста неточни"

Освен това е известно, че иранските ракети са доста неточни – дори на къси разстояния. Ако приемем, че обхватът им се увеличи до 4000 километра, тогава тази неточност също ще се увеличи, изтъква Хофман. "Потенциалът за заплаха [...] е по-малък, отколкото например този на руските балистични ракети за Европа", казва Хофман, визирайки войната в Украйна.

Военният експерт не вярва на твърдението на Тръмп, че Израел и САЩ вече са унищожили 100 процента от иранските ракети. Макар и да няма надеждни данни, Иран все още изстрелва ежедневно балистични ракети и дронове с дълъг обсег, като тенденцията е възходяща. "Този брой далеч не е достигнал нула", казва той в интервюто си за ZDF.

АРД пък цитира експерта по Близкия изток Наваф ал-Тани, според когото "истинският въпрос не е дали ракетата е била пресечена, а че обсег от 4000 километра променя ситуацията коренно."

Израелският експерт по Иран Раз Зимт пък написа в платформата X следното: "Вече е очевидно, че Иран се опитва да използва конфликта като стратегически шанс – не само за да предотврати бъдещи атаки срещу себе си, но и за да формира нов регионален ред". Според неговия анализ Техеран иска да накара съседите си чрез сплашване да допринесат за прекратяването на военното присъствие на САЩ в региона.