Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в Иран е в ход смяна на режима, предадоха Франс прес и „Джерузалем пост“.

На брифинг пред журналисти във Флорида, преди да отпътува оттам за Мемфис, Тръмп поясни: „Има автоматично смяна на режима, тъй като всички представители на режима бяха убити“. Президентът визираше, че по време на американо-израелските удари бяха ликвидирани иранският духовен лидер, аятолах Али Хаменей, както и редица висши политици и военни.

Тръмп също така повтори това, което вече беше съобщил в социалната си мрежа „Трут соушъл“, че САЩ преговарят с хора от Иран, които той лично намирал за „много разумни и много солидни“.

„Тези хора са много уважавани и може би един от тях ще бъде онзи, който ние търсим“, заяви Тръмп. Той каза, че новият ирански аятолах Моджтаба Хаменей „не е на разположение“ и не участва в този диалог.

Тръмп каза, ако преговорите с тази група лидери, които той не идентифицира, се провалят, той ще продължи да бомбардира с лекота Иран.

По-рано днес Иран отрече да води разговори със САЩ.