Цените на петрола се понижиха в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че текущите разговори между Съединените щати и Иран могат да сложат край на войната. Иран обаче отрече да се водят такива разговори, предаде "Си Ен Ен".

Сортът Brent - глобалният бенчмарк за петрол - поевтиня с над 7% до около 104 долара за барел, след като в даден момент спадна с повече от 13%. По-рано през деня Brent беше надхвърлил 114 долара за барел. Американският бенчмарк WTI поевтиня с 6,9% до 91,4 долара за барел, след като по-рано се задържаше около 100 долара.

Въпреки спада цените на суровия петрол остават с повече от една трета по-високи в сравнение с нивата преди САЩ и Израел да атакуват Иран на 28 февруари.

Тръмп обяви 5-дневно енергийно примирие с Иран

„Имам удоволствието да съобщя, че Съединените американски щати и държавата Иран проведоха през последните два дни много добри и продуктивни разговори относно пълно и окончателно уреждане на нашите враждебни отношения в Близкия изток“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежи TruthSocial, като отбеляза, че разговорите ще продължат „през цялата седмица“.

Държавният глава добави, че е разпоредил на Министерството на войната на САЩ да отложи всички военни удари срещу иранската енергийна инфраструктура за период от пет дни, „в зависимост от успеха на текущите срещи и обсъждания“.

Междувременно Техеран отрече да води диалог с Вашингтон, като отхвърли твърденията на Тръмп като опит да се понижат цените на енергията и да се спечели време, съобщиха държавни медии, позовавайки се на иранското външно министерство.