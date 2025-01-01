Кораб за превоз на чакъл се сблъска с яхта край бреговете на остров Хотоджима, Япония, в сряда, като един човек е в безсъзнание, съобщиха Xinhua.

Според бреговата охрана яхтата изчезнала от радарите след сблъсъка и се смята, че е потънала.

Инцидентът бил докладван около 08:15 ч. местно време от капитана на товарния кораб.

Около 10:00 ч. един човек бил спасен от околните води и откаран в болница, но пожарникарите съобщили, че той е в безсъзнание.

Капитанът на товарния кораб заявил, че на яхтата е имало няколко души. Властите подозират, че още хора може да са паднали в морето, и продължават да претърсват района, съобщава националният телевизионен канал NHK.