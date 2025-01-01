Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на американската армия да възобнови незабавно изпитанията си на ядрени оръжия след 33-годишно прекъсване, минути преди началото на срещата си с китайския лидер Си Цзинпин.

Колко изпитания с ядрени оръжия са били проведени в миналото, защо са били прекратени и защо някои би искал да ги възобнови? Агенция Ройтерс дава отговор на тези въпроси.

Тръмп наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

Ядрената ера

САЩ слагат началото на ядрената ера през юли 1945 г. с тестването на 20-килотонна атомна бомба в Аламогордо, щата Ню Мексико, а в началото на август същата година хвърлят атомни бомби над японските градове Хирошима и Нагасаки, за да принудят Японската империя да капитулира в края на Втората световна война.

Съветският съюз шокира Запада, когато изпълнява първата си детонация на атомна бомба само четири години по-късно, през август 1949 г.

В петте десетилетия между 1945 г. и 1996 г., когато е подписан Договорът за всеобхватна забрана на ядрените опити (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty - CTBT), са били проведени над 2000 ядрени опита, 1032 от които от САЩ и 715 от Съветския съюз, сочат данни на ООН.

Великобритания провежда 45 изпитания, Франция - 210, а Китай - 45.

След влизането в сила на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити са били проведени 10 изпитания на ядрени оръжия. Индия и Пакистан са извършили по две през 1998 г., а Северна Корея - по един опит през 2006 г., 2009 г., 2013 г., два опита през 2016 г. и отново един опит през 2017 г., според данните на ООН.

САЩ са извършили последния си ядрен опит през 1992 г., Китай и Франция - през 1996 г., а Съветския съюз - през 1990 г. Русия, която е правоприемник на СССР и наследява по-голямата част съветския ядрен арсенал, никога не е провеждала изпитание на ядрено оръжие.

Миналата седмица Русия проведе учение на стратегическите си ядрени сили и извърши изпитание със задвижвана с ядрена енергия крилата ракета, и безпилотното подводно торпедо с ядрен двигател, но не и опити с ядрена бойна глава.

Защо бяха прекратени ядрените опити?

Безпокойството във връзка с въздействието на изпитанията - надземни, подземни и подводни - върху човешкото здраве и околната среда постепенно нараства.

Въздействието на ядрените опити на Запада в Тихия океан и съветските ядрени изпитания в Казахстан и Арктика е значително както върху околната среда, така и върху хората. Активистите твърдят, че земите на милиони хора, живеещи на островите в Тихия океан и такива, живеещи в Казахстан, са били замърсени вследствие на ядрените изпитания и десетилетия наред хората там са имали здравословни проблеми.

Според активистите ограничаването на ядрените опити по време на Студената война би могло да намали напрежението между Москва и Вашингтон.

Договорът за всеобхватна забрана на ядрените опити забранява детонацията на ядрени бомби от който и да е било, където и да е било. Той е подписан от Русия през 1996 г. и ратифициран през 2000 г. САЩ също подписват договора през 1996 г., но така и не го ратифицират.

През 2023 г. президент на Русия Владимир Путин официално отмени ратификацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, с което страната му се приведе в съответствие със САЩ.

Защо някои би възобновил извършването на ядрени изпитания?

За да събере информация - или да изпрати сигнал. Ядрените опити предоставят доказателства за това какво е способно да направи всяко ново ядрено оръжие - и дали по-старите оръжия са все още функционални.

През 2020 г. американският в. "Вашингтон пост" съобщи, че администрацията на Тръмп е обсъждала дали да извърши ядрен опит. Освен че би предоставил технически данни, такова изпитание би било възприето от Русия и Китай като умишлен опит да се демонстрира стратегическата мощ на САЩ.

Путин неведнъж е предупреждавал, че ако Вашингтон възобнови ядрените си опити, Русия също ще го направи. Путин твърди, че глобалната надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия вече е в ход.

Какво правят великите сили с ядрените си оръжия?

Точният брой на ядрените бойни глави, с които разполага всяка страна, е тайна, но според базираната във Вашингтон Федерация на американските учени Русия има общо около 5459 ядрени бойни глави, а САЩ - около 5177. Тези числа включват разположените ядрени бойни глави, складираните такива и тези, които са изведени от употреба.

От своя страна Асоциацията за контрол над оръжията (Arms Control Association) твърди, че САЩ разполагат с 5225 ядрени бойни глави, а Русия - с 5580.

Световните запаси от ядрени бойни глави достигат пика си през 1986 г. с общо над 70 000, повечето от които в Съветския съюз и САЩ, но оттогава броят им намалява до около 12 000, като повече от тях все още се намират на територията на двете страни.

Китай е третата по големина ядрена сила с 600 ядрени бойни глави, Франция разполага с 290, Великобритания с 225, Индия има 180, Пакистан - 170, Израел - 90, а Северна Корея - 50, според данни на Федерацията на американските учени.

Русия, САЩ и Китай напоследък предприемат мащабна модернизация на ядрените си арсенали.