Голям пожар е избухнал днес около 14 ч. следобед край селището Кератея източно от гръцката столица Атина, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

Възрастен мъж е бил намерен мъртъв в дома си от противопожарните екипи, които се борят с големия пожар.

По последни данни са изпратени подкрепления на противопожарните сили, защото огънят се разпространява мълниеносно и горят жилищни постройки. На място има 190 пожарникари с 44 противопожарни коли, 7 сухопътни екипа и доброволци. От въздуха действат 11 самолета и 7 хеликоптера.

Ситуацията е усложнена от силния вятър. Заради вятъра за област Атика е в сила червен код за опасност от пожари.

До жителите на някои селища в зоната на пожара е изпратено предупреждение да се евакуират. До момента са изведени 10 възрастни жители. Засега няма сведения за пострадали хора.