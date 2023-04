BREAKING: The death toll in a fire that broke out at a Beijing hospital has risen to 29, including 26 patients, authorities say. https://t.co/0VmvOMVdpP — The Associated Press (@AP) April 19, 2023

#UPDATE The fire at Changfeng Hospital in Beijing was caused by sparks generated in the internal renovation process of the hospital igniting volatile combustible paint on site.

A big fire took place in Beijing Changfeng Hospital earlier local time today, killed 21 ppl. In addition to the shocking number of casualties, more scary reality is zero clue of the fire was made to the press - videos, mentions, chat post, nothing. Not a press coverage existed 1)

Update: Death toll of the fire in Beijing's Changfeng hospital reached 29, an official said

At least 29 people have been killed in fire at a hospital in China's capital Beijing, city official says

Patients have been seen climbing out of their windows after a fire broke out in a Beijing hospital, killing at least 21 people



Find out more 👉

Броят на загиналите при пожар, обхваналв китайската столица, нарасна насъобщи служител на града в сряда.Екипите за Спешна помощ са получили съобщение за пръв път малко преди 13:00 часа (05:00 часа по Гринуич) , че в болницата "Пекин Чанфън" в столичния квартал Фънтай е избухнал пожар, съобщи вестник "Пекин дейли".Пожарът е потушен около половин час по-късно, а спасителните дейности продължават още два часа, като дотогавана друго място.Във вторник потребители на социалните медии публикуваха видеоклипове, на които се вижда как хора седят върху външни климатици, а други,Ли Жунронг, заместник-кмет на пекинския район Фънтай, изрази", като обяви новия брой на жертвите на пресконференция.Във връзка с пожара савключителнона лечебното заведение, съобщиха от полицията. Сун Хайтао от Бюрото за обществена сигурност на Пекин съобщи на пресконференция тази сутрин, че са задържани и представители на фирмата, ремонтирала болницата.