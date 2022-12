FT Person of the Year: Volodymyr Zelenskyy https://t.co/Wy1DCfR0lL — FT Europe (@ftbrussels) December 5, 2022

е обявен заот британския бизнес всекидневник. На уебсайта на изданието беше публикуван голям материал за украинския лидер, включващ откъси от интервю с него.Според статията много украинци преди руската инвазия са "възприемали Зеленски за, който не може да се справи с отговорностите на високия пост". "Носъс забележителна проява на лидерство и устойчивост", казват журналистите от Financial Times, които обосновават избора си с това, че Зеленски се е превърнал в "символ на глобалното противопоставяне между либералните демокрации и авторитаризма".Financial Times(1874-1965), който ръководи британското правителство по време на войната от 1940 до 1945 г., а също и от 1951 до 1955 г. Financial Times отбелязва, че подобно на Чърчил Зеленски е изправен пред изборно поражение, когато конфликтът приключи. Financial Times пише, че в Украйна вече се обсъжда дали един военен лидер би бил подходящ кандидат да ръководи страната в период на мир. Според бившия прессекретар на президента Юлия Мендел, Зеленски не притежава необходимата дисциплина и опит, за да ръководи успешно страната в мирно време.Financial Times отбелязва, чеза това защо страната не е била достатъчно подготвена за конфронтацията. Самият Зеленски заяви пред изданието по този повод, че западните лидери не са споделили с Киев разузнавателна информация за плановете на руските войски преди началото на войната. "Никой не ни показа конкретни материали, в които да се казва, че удари ще бъдат нанесени от една или друга посока", каза той.