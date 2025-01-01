Експлозия в завод за производство на водород и азот в Мисисипи е причинила изтичане на амоняк и е принудила жителите на околните райони да се евакуират, предаде Асошиейтед прес.

Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс заяви в публикация в "Екс", че службите за спешна помощ от целия щат реагират на изтичането на безводен амоняк в завода на Си Еф Индъстрийс северно от град Язу.

Няма съобщения за загинали или ранени, каза той.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Large explosion at CF industries chemical plant in Yazoo, Mississippi, hazmat teams are on the way evacuation orders for people near this facility.



The plant is leaking ammonia, which is highly toxic and can cause damage they asking people to close… pic.twitter.com/FuT37cetax — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 6, 2025

"Благодаря на всички служби за спешна помощ и мениджъри по спешни ситуации в Мисисипи за бързата реакция на изтичането", каза той.

Министерството на околната среда на Мисисипи заяви в публикация в "Екс", че "операциите по мониторинг на въздуха са в ход и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира обществената безопасност".

Безводният амоняк се използва като тор, за да осигури азот за царевични и пшенични растения. Ако човек докосне амоняка в газообразна или течна форма, може да получи изгаряния, посочва АП.