Експлозия е избухнала през нощта пред синагога в белгийския град Лиеж, съобщи полицията, като уточни, че причината за инцидента все още не е установена. Няма пострадали, а са нанесени само материални щети.
Une explosion s'est produite devant une synagogue à Liège https://t.co/5SE167pM75— DH les Sports + (@ladh) March 9, 2026
Взривът е станал малко преди 04:00 часа местно време пред синагогата на улица „Леон Фредерик“ в Лиеж. Ударната вълна е изпочупила прозорците на сградите, разположени срещу религиозния храм, съобщи говорител на полицията в Лиеж, цитиран от АФП.
Explosion cette nuit devant une synagogue à Liège : la rue est fermée, un périmètre de sécurité établi https://t.co/UnTQvKh5Tb— RTL info (@rtlinfo) March 9, 2026
В района е установен охранителен периметър, за да могат разследващите да извършат първоначалните действия по разследването.