Експлозия е избухнала през нощта пред синагога в белгийския град Лиеж, съобщи полицията, като уточни, че причината за инцидента все още не е установена. Няма пострадали, а са нанесени само материални щети.

Взривът е станал малко преди 04:00 часа местно време пред синагогата на улица „Леон Фредерик“ в Лиеж. Ударната вълна е изпочупила прозорците на сградите, разположени срещу религиозния храм, съобщи говорител на полицията в Лиеж, цитиран от АФП.

В района е установен охранителен периметър, за да могат разследващите да извършат първоначалните действия по разследването.