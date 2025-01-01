Сутринта на 26 август в Крим са се чули експлозии, в Джанкой са нанесени удари по железопътната инфраструктура, а също така има "пристигане“ по железопътната линия на гара Урожайна в селището Красногвардейское. За това съобщава Telegram каналът Крымский ветер, предава Укринформ.



"Съобщава се, че в Джанкой е ударена железопътната инфраструктура. Отново. Или още веднъж. На 21 август в Джанкой вече имаше удар по влак с гориво“, се посочва в съобщението.



Също така се съобщава, че има "удар“ по железопътната линия на гара Урожайна в селището Красногвардейское. Предварително се съобщава, че има попадане по подстанция.