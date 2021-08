NEW - Taliban militants open fire at protesters waving the national flag in #Jalalabad, the fifth-largest city of Afghanistan. 2 dead, at least 10 injured so far.pic.twitter.com/5g8uzSJH0b — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 18, 2021

Afghan youngsters protest in #Jalalabad city in support of National flag 🇦🇫. They urge Taliban leaders not to change or replace it. #Afghanistan pic.twitter.com/ZlghFxe9ME — Khalid Amiri - خالد امیري (@KhalidAmiri01) August 18, 2021

Стотици. Те се обявихаКлипове в социалните мрежи показватХоратаи заменят с него поставените талибански флагове.По информация на свидетелиТалибаните завзеха Джалалабад в неделя сутрин без боеве. Благодарение на това те придобиха контрол върху, които свързват Афганистан с Пакистан.Талибаните използват бяло знаме, върху което е изобразен черен Шахада.

БТА

Hundreds of #Nangarhar-Surkhroad District residents gather in Do-Saraka Square to protect & raise the #Afghan National Flag 🇦🇫, urging the #Taliban to respect the national flag and not change it. #Afganisthan #Jalalabad #Talibans pic.twitter.com/mxvNjkFzvO — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 18, 2021

Техният говорител Забиула Муджахид вече заяви, че в момента върви