Американец прекара почти 40 години в затвора за убийство, което не е извършил. 69-годишния Морис Хейстингс е освободен, след като ДНК тестове показаха, че е невинен.



Mъжът е бил над 38 години в затвора в Калифорния за убийство и два опита за убийство през 1983 година. Присъдата за убийство от 1988 г. е отменена и Хейстингс е освободен от затвора.





Maurice Hastings was convicted of murder and sentenced to life without parole in 1988. He's always maintained his innocence -- and DNA finally proved him right. He walked out of prison a free man last week https://t.co/AbyEKzEkQq