Американската екшън звезда Чък Норис е бил хоспитализиран в Хавай, съобщи сайтът за холивудски новини TMZ, позовавайки се на източник, според когото актьорът е „в добро настроение“.

Представител на Норис не е коментирал информацията, според която спешният случай е възникнал вчера на остров Кауаи.

Норис навърши 86 години миналата седмица, като отбеляза повода с видео в социалните мрежи, в което тренира бокс.

„Аз не остарявам. Аз се развивам“, заяви звездата в посланието си.

Експертът по бойни изкуства, превърнал се в актьор, участва в редица екшън филми, откакто дебютира с кратка поява във филма „The Wrecking Crew“ от 1968 г. с Дийн Мартин.

Четири години по-късно епичната му битка с кунг-фу звездата Брус Лий във филма „Пътят на дракона“ го утвържди като икона както на големия, така и на малкия екран.

„Няма нищо по-хубаво от малко физическа активност в слънчев ден, за да се почувстваш млад“, заяви Норис във видеобръщението си.